'Prostituees op de Wallen hebben flinke schulden'

Prostituees op de Wallen kampen met schulden, die kunnen oplopen van tien- tot zelfs dertigduizend euro.

Er is geen totaaloverzicht, maar de schuldenproblematiek is groot, meldt Trouw. Drie christelijke organisaties die prostituees op de Wallen ondersteunen, het Leger des Heils, Scharlaken Koord en Bright Fame, bevestigen de schuldenproblematiek.

Aantal klanten verminderd

Het aantal klanten is verminderd. De reden daarvoor is het aanbod van prostitutie via internet en de vele toeristen. Er komen jaarlijks zo'n 2,5 miljoenen bezoekers naar de Wallen, maar die maken veel foto's en komen zelden binnen. Bovendien zouden ze klanten afschrikken.

Raamhuur erg duur

Afhankelijk van de populariteit van de plek kan de kamerhuur voor de avond dan wel nacht, variëren van 120 tot 200 euro. De meeste prostituees werken zes avonden per week. Een maand huur kost dan tussen de 2880 en 4800 euro. Volgens hulpverleners klagen de prostituees dat zij maar één, twee of drie klanten per avond krijgen.