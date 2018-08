Forse regenbuien verwacht: 'Kans op wateroverlast'

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Er trekken vanmiddag stevige regen- en onweersbuien over het land.

Volgens Weeronline moet er ook rekening worden gehouden met onweer en hagel. 'Daarbij is kans op lokale wateroverlast door veel regen in korte tijd.'

Plaatselijk valt 30 to 50 millimeter regen. Dat is evenveel als normaal in een halve maand valt.

Het wordt zo'n 22 graden. Vannacht klaart het op en morgenochtend wordt er een 'mix van wolken, zon en enkele buien' verwacht.