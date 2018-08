Glennis Grace wil niet emigreren naar Amerika: 'Misschien een tweede huisje'

Mocht zangeres Glennis Grace America’s Got Talent winnen zal de Amsterdamse waarschijnlijk niet naar Amerika verhuizen.

Vandaag vliegt Glennis naar Amerika voor de liveshow van America’s Got Talent, de meest bekeken talentenjacht van de VS. De liveshow vindt plaats op 21 augustus (22 augustus Nederlandse tijd). De winnaar van de talentenjacht krijgt een platencontract en een miljoen dollar.

Als de Amsterdamse zangeres wint, zal ze waarschijnlijk niet naar Amerika verkassen, zegt Grace tegen De Telegraaf. 'Poeh, verhuizen naar Amerika, ik weet niet of ik dat ga doen hoor. Hier in Nederland heb ik toch mijn basis. Misschien kan ik dáár een tweede huisje nemen en dan heen en weer vliegen.'

Grace twijfelde over deelname

Grace, die bij America’s Got Talent hoge ogen gooide met haar cover van Whitney Houston's Run To You, twijfelde of ze wel wilde meedoen aan de talentenjacht. 'Mijn eerste reactie was "nee". Ik heb toch een 12-jarig jochie hier en ik zou dan veel van huis zijn.'

'Ik wil Nederland trots maken'

Grace wist naar eigen zeggen niet dat de winnaar een platencontract en een miljoen dollar krijgt. 'Ik wist vooraf niet eens dat je zo’n enorm bedrag kon winnen. Daar doe ik het niet voor. Maar vooralsnog ga ik zorgen dat ik heel ver ga komen. Ik wil Nederland trots maken.'