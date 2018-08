Zoektocht naar vrouw die bewusteloze jongen hielp in Noord/Zuidlijn

Selma Acuner is op zoek naar de verpleegster die haar bewusteloze zoon afgelopen nacht te hulp schoot in de Noord/Zuidlijn.

De 17-jarige zoon van Selma zat even na middernacht in de de Noord/Zuidlijn en was op weg naar huis toen hij plotseling onwel werd. 'Hij voelde zich duizelig en raakte bewusteloos', zegt Selma tegen AT5. 'Er waren rond dat tijdstip weinig mensen in de metro, maar gelukkig zag een vrouw wat er gebeurde. Ze scheen verpleegster te zijn. Toen hij weer bij kennis was, had ik haar kort aan de telefoon.'

'Naam van de vrouw vergeten'

Selma kan zich de exacte naam van de vrouw niet meer herinneren. 'Het was Anna of Hannah. Ik was zo emotioneel op dat moment, dus haar exacte naam is mij ontgaan. Mijn zoon zei dat ze van middelbare leeftijd was.'

Selma zou heel graag in contact willen komen met de vrouw. 'Ik ben haar zo dankbaar. Ik zou haar echt graag persoonlijk willen bedanken. Ik kan mij niet voorstellen wat er zou gebeuren als zij er niet was.'