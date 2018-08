Ticketmaster stopt met doorverkoopsite Seatwave

Handelaren die concertkaartjes opkopen en dan voor een veel hogere prijs doorverkopen op Seatwave. Het is een grote ergernis van veel muziekliefhebbers.

Ticketmaster, de eigenaar van Seatwave, stopt daarom met de site. In plaats van een doorverkoopwebsite komt er een nieuw platform, waar kaartjes voor de originele verkoopprijs, of voor minder geld kunnen worden verkocht.

Lees ook: Ziggo Dome concerten Adele: voor 76.000 euro aan valse kaarten verkocht

'We begrijpen dat je het zat bent dat anderen de tickets voor je neus wegkapen en doorverkopen voor veel te hoge prijzen', schrijft Ticketmater op haar site. De nieuwe dienst van Ticketmaster is vanaf begin volgend jaar beschikbaar in Nederland.

Lees ook: Kamervragen over woekerprijzen kaartjes concert Beyoncé en Jay-Z