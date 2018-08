Drie arrestanten opstootje Arena zitten nog vast

Drie van de zes personen die zaterdag opgepakt werden tijdens de wedstrijd Ajax - Heracles, zitten nog vast.

De drie anderen zijn inmiddels vrijgelaten, meldt de politie.

Een steward kreeg tijdens de wedstrijd een hartaanval en werd in het stadion gereanimeerd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een opstootje op de tribune en het in elkaar zakken van de man. Agenten bekijken of de steward door een van de opgepakte supporters belaagd is en daarna een hartaanval kreeg.

De toestand van de steward is stabiel, dat liet Ajax afgelopen zaterdag al weten.