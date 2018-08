Stad presenteert scooterplan: Amsterdammers kunnen reageren

Vanaf morgen kan er online geprotesteerd worden tegen het plan van de gemeente om de snorfietsers de rijbaan op te sturen.

Naar verwachting gaan snorfietsers in de stad begin 2019, met helm op, naar de rijbaan. Volgens de gemeente hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat dit leidt tot een betere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Mening

Het ontwerp ligt van 14 augustus tot en met 24 september ter inzage. Amsterdammers kunnen in die tijd een zienswijze indienen om zo hun mening te geven.

Er is vanaf morgen een speciaal formulier beschikbaar. Er kan tegen het hele plan worden geprotesteerd, maar ook tegen een deel daarvan.

Kaart

Op een kaart van de gemeente is te zien dat er allerlei verschillende situaties in de stad zijn. Zo moeten snorfietsers op veel plekken verplaatsen van de rijbaan naar het fietspad en is er ook een aantal wegen waar ze helemaal niet mogen rijden.

De gemeente zal de zienswijzes na 24 september gaan beoordelen, waarna er een defnitief besluit wordt genomen. Belanghebbenden kunnen daartegen nog in beroep gaan.