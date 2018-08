Man verorbert rauw stuk vlees voor ingang Vegan Foodfestival

Het allereerste Vegan Foodfestival op het Westergasterrein is gisteren tijdelijk overschaduwd door een 'anti-veganist'. De man stond net buiten het terrein een stuk vlees te eten waar het 'bloed letterlijk van afdroop', aldus een woordvoerder van het festival. Ook had hij een shirt aan met de tekst: 'Go vegan and die'.

De man was samen met nog een assistent en een cameraman naar het festivalterrein gekomen om zijn protest uit te voeren. Een stuk vlees werd ongegeneerd door de actievoerder opgegeten.

'Al vrij snel werd het opgemerkt door de hoofdorganisator die dicht in de buurt stond. Het is natuurlijk niet verboden om rauw vlees te eten, maar het is wel een heftig aangezicht omdat er ook een bloed- en vetplas lag. Daarnaast waren er veel ouders en kinderen. Er was op dat moment een speciaal kidsprogramma bezig', stelt de woordvoerder.

De man heeft er drie kwartier tot een uur gestaan. 'In eerste instantie wilde hij niet weg want het is niet verboden om net buiten het festivalterrein te staan.' Volgens de organisatie gooide de man op enig moment een stuk bebloed vlees richting een van de medewerkers, waarna besloten werd om de politie te bellen.

Organisatie geschrokken

Volgens de festivalorganisatie is de man met opzet om 18:00 voor het festival gaan staan, omdat het toen spitsuur was. Het bloed is nadien opgeruimd. Hoewel het festival geen hinder ondervond, is de organisatie wel geschrokken: 'Het is een gek protest van de meneer. Dit festival gaat om plezier maken en nieuwe ervaringen delen. Het is ook helemaal geen protest de andere kant op en we zijn ook geen extreme veganisten. Het protest van de vleesetende man past daarom niet bij de toon van het festival.'

Aan de andere kant zegt de organisatie er ook van geleerd te hebben. 'Dit was de eerste editie en het was een heel groot succes, los van dit incident. Maar de volgende keer willen we meer zicht hebben op wie en wat er binnenloopt.'