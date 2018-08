Politie zoekt wegrennende man na beschieting interieurwinkel Slotervaart

De politie is op zoek naar getuigen van de beschieting van een interieurwinkel aan de Johan Huizingalaan in Slotervaart. In de nacht van zaterdag op zondag werd de zij-ingang van de winkel beschoten.

Getuigen hebben kort na het horen van de schoten vanaf de Johan Huizingalaan een man richting de Pieter Borstraat weg zien rennen. Hij wordt tussen de 21 en 25 jaar oud geschat en is vermoedelijk zo'n 1.85 meter lang. Hij had kort donker haar, een mager postuur en was geheel in het zwart gekleed.

De politie kreeg rond 04.40 uur meerdere meldingen binnen van de beschieting. Ter plaatste troffen agenten meerdere kogelinslagen in het winkelpand aan. Niemand raakte gewond.

Mensen die iets gezien of gehoord hebben worden verzocht contact op te nemen met de politie.