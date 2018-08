Gemengde reacties ondernemers over Noord/Zuidlijn: 'Nog geen grote aanloop'

Lijn 52 is inmiddels drie weken oud en dus is het tijd voor een tussentijdse evaluatie. Heeft de Noord/Zuidlijn de 'bergen goud' gebracht die ondernemers beloofd was?

De bouw van de Noord/Zuidlijn maakte het verschillende ondernemers jarenlang lastig het hoofd boven water te houden. Na de opening zouden er voor hen betere tijden aanbreken.

Enkele marktkooplui van de Albert Cuyp merkten in de eerste week inderdaad dat er meer klanten langskwamen bij hun kraam. Toch lijkt het er nu op dat de rust alweer terugkeert. 'In het begin kwamen mensen uit de metro en gingen ze gelijk rechtsaf de markt op. Maar nu zie ik daar niet zoveel meer van', vertelt koopman Peter Kruithof.

Dagjesmensen

Daarentegen zien ondernemers dichterbij Station de Pijp dat de trend aanhoudt. 'Van de een op de andere dag is het druk op straat', aldus Jolande Mak van lunchroom Hannibal. 'We krijgen opeens ook veel mensen uit Noord.'

Ook bij het Rokin is het drukker, al verwacht Silvester Vleeshouwers van Hudson's Bay dat het toeristenseizoen hier een rol in speelt. 'Wel is het aanmerkelijk drukker in onze winkel.'

Aan de andere kant van het IJ krijgen ondernemers steeds meer te maken met dagjesmensen. 'We hebben wat toeristen die vaker langskomen. Maar de grote aanloop is nog niet aan de orde', stelt Ed Lek van marktcommissie Buikslotermeerplein. 'Het zijn mensen die een dagje met de Noord/Zuidlijn gaan om te kijken waar ze terecht komen.'

