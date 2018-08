Mick Harren leeft na vrijlating met dochter vanuit kofferbak: 'Ik ben geen crimineel'

Het gaat niet goed met volkszanger Mick Harren. Donderdag kwam hij vrij nadat hij was gearresteerd omdat hij zijn voormalige stiefzoon tijdens een ruzie had bedreigd met een vuurwapen. Sinds hij uit de gevangenis is mag hij niet meer terug naar zijn huis in Purmerend. Hij leeft nu vanuit zijn kofferbak.

Harren kwam donderdag op vrije voeten nadat hij elf dagen vastzat. Afgelopen vrijdag zou hij bij RTL boulevard zijn kant van het verhaal doen, maar op het laatste moment zegde hij af omdat hij geen tijd meer zou hebben. Maar Peter R. de Vries ïnsinueerde dat Harren bang voor hem zou zijn.

'Eigenlijk is het een best wel met zichzelf ingenomen man', aldus Harren. 'Als we het over lafaards gaan hebben, dan is Peter een lafaard, want hij rent weg voor alles. Het pakt mensen aan, terwijl ik geen weerwoord kan doen. Had dan een dagje gewacht, dan had ik even goed met je in gesprek gegaan. Nu kan hij het op zijn buik schrijven.'

Familieruzie

Sinds vijf jaar, toen hij zijn ex-vrouw verliet, is er ruzie in de familie. Bij de laatste ruzie in een kroeg in Purmerend bedreigde de volkszanger zijn voormalig stiefzoon met een nepwapen. Daarvoor bood hij zijn excuses aan. 'Daarentegen heeft het mij gered, want als ik hem daar niet mee af had geschrokken dan had ik hier niet gezeten. Ik heb gereageerd op een doodsbedreiging. Ik ben zelfs nog in mijn hand gestoken.'

Lamp

Volgens Harren had hij het nepwapen op zak, omdat het een onderdeel is van een lamp die hij wilde maken. 'Ik begrijp ook wel dat het een ongeloofwaardig verhaal is. Ik maak kunstschilderijen, ik zing en ik maak die lampen. Die lampen met dat pistool die verkopen nou eenmaal goed.'

Met dochter vanuit kofferbak

Harren kijkt na zijn aanhouding wel twee keer uit. 'Ik raak nu niet eens meer een klappertjespistool aan en de schiettent op de kermis loop ik voorbij.' Na zijn vrijlating leeft hij met zijn dochter vanuit zijn kofferbak. 'Ik heb al mijn kleren die ik al had in mijn kofferbak. De ene keer slaap ik bij mijn zoon en de andere keer bij vrienden. Het is geen doen zo, want ik mag mijn eigen huis niet in.'

'Traantje of twintig weggepinkt'

De rechtbank ging akkoord met zijn vrijlating onder voorwaarde dat hij de komende maanden niet meer in zijn woonplaats Purmerend komt. Op 8 november moet hij voorkomen. Harren is bang dat hij weer vast komt te zitten. 'Ik heb wel een traantje of twintig weggepinkt. Ik kan wel heel stoer gaan lopen doen. Het is heel slecht. Zitten in de gevangenis is heel slecht.'