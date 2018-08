Ajax-vrouwen naar Champions League na gelijkspel

De Ajax Vrouwen hebben zich in de kwalificatieronde geplaatst voor de Champions League. De kwalificatiewedstrijd tegen het IJslandse Thor/Ka eindigde in een doelpuntloos gelijkspel, wat genoeg was voor de plaatsing.

Hoewel de vrouwen tijdens de eerste helft diverse kansen kreeg, werd er niet gescoord. De spanning nam af nadat de tegenstander na twee gelen kaarten met een speelster minder moest spelen.

De loting voor de Champions League volgt aankomende vrijdag.