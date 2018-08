Natuurstichting: 'Schors vergunning voor Reggae Lake Festival'

Het Reggae Lake Festival heeft een negatieve invloed op de flora en fauna in het Gaasperpark, dat stelt Stichting Natuurbescherming Zuidoost. De stichting pleit daarom morgen in de rechtbank voor het schorsen van de vergunning voor het festival.

'We willen dat het festival wordt opgeschort, totdat duidelijk is wat er wel en niet kan in een natuurgebied', aldus bestuurslid Hetty Litjens.

Volgens haar mogen er in natuurgebieden als het Gaasperpark namelijk helemaal geen evenementen plaatsvinden. Dat is bepaald in de provinciale ruimtelijke verordening, legt Litjens uit. 'Toch worden er hier al jarenlang festivals georganiseerd.'

Lees ook: Beheer wil meer festivals Gaasperplas: 'Het park kan het gewoon aan'

Dat komt omdat Amsterdammers nou eenmaal gewend zijn geraakt aan het grote festivalaanbod, stelt het bestuurslid .'We hebben de tijdsgeest tegen. Ook rechters keuren vergunningen sneller goed.' Desalniettemin wil de natuurstichting een poging wagen om het Reggae Lake Festival tegen te houden.

'Vertrouwen in rechtszaak'

De organisatoren van het festival gaan de zaak daarentegen met vertrouwen tegemoet, zo vertelt een woordvoerder. 'We kunnen alle aantijgingen weerleggen met onafhankelijke onderzoeken van onder meer de provincie.'



Lees ook: Dierenpartij boos op duurzaam en vegetarisch festival Milkshake

Volgens de woordvoerder voldoet het festival aan de regels en valt dit binnen het locatieprofiel. 'Er mogen twee festivals plaatsvinden in het Gaasperpark. Samen met Amsterdam Open Air vullen wij vier dagen op 365 dagen.'

Druk op omgeving

Hoewel de festivals slechts enkele dagen duren is de druk van beide festivals op de omgeving groot, stelt Litjens. 'Uit bodemonderzoek blijkt dat de boomwortels niet goed meer groeien. Ook heeft de fauna last van hoge geluidsvolumes.'

Lees ook: Gemeente: 'Festivalvrije parken zijn niet haalbaar'

De organisatie van Reggae Lake weerlegt dat.'Er zijn stapels rapporten waaruit blijkt dat de natuur niet wordt aangetast. Bovendien nemen we maatregelen om schade te voorkomen.' Zo worden er sommige delen in het park met hekken afgeschermd, zijn er boombeschermers geplaatst en krijgt de orchidee extra bescherming.

Nelson Mandelapark

Litjens is niet van mening dat het festival helemaal niet meer plaats moet vinden, maar denkt dat de organisatie beter uit kan wijken naar een alternatieve locatie. Het Nelson Mandelapark, lijkt haar bijvoorbeeld geschikter. Een advies dat de organisatie zelf 'bijzonder grappig vindt'.



Lees ook: Festival Gaasper Pleasure beboet wegens rokende bezoekers: 'Héél prijzige saffies'

'Er is maar ruimte voor tien dagen festival in het Nelson Mandelapark en Kwaku is net geweest. Bovendien kunnen we dat niet zomaar op korte termijn regelen.'

'Onbehoorlijk bestuur'

Ook de vorige editie van Reggae Lake Festival kon rekenen op kritiek van de natuurstichting. De omgevingsvergunning zou in 2016 pas maanden na het festival zijn verstrekt. 'Een daad van onbehoorlijk bestuur', vindt Litjens.

Dit jaar is de vergunning wel tijdig verleend, waardoor de stichting de kans kreeg om bezwaar te maken. 'Als de opbouw eenmaal begonnen is, heb je geen schijn van kans', legt ze uit. 'Maar nu kunnen we een eerste stap in de goede richting zetten.'