Suïcidepreventieprogramma lijkt te werken: minder zelfdodingen in de stad

Het aantal mensen dat zelfmoord pleegt is in Amsterdam de afgelopen twee jaar gedaald. Een speciaal suïcidepreventieprogramma dat de GGD in 2011 ontwikkelde, lijkt bij te dragen aan de dalende trend.

Tot 2014 waren de gemiddelde suïcidecijfers voor Amsterdam veel hoger dan het gemiddelde cijfer voor Nederland. Vorig jaar brachten 94 mensen in de stad zichzelf om het leven. Procentueel ligt dat ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde, terwijl zelfdoding vaker voor komt in verstedelijkte gebieden.

Het programma van de gezondheidsdienst zou eraan bijdragen dat het aantal suïcides daalt. Een onderdeel daarvan is dat mensen die een zelfmoordpoging doen en in het OLVG terechtkomen, binnen tien dagen gebeld worden.

'Mijn taak is om deze mensen vervolgens toe te leiden naar de zorg die ze in het ziekenhuis geadviseerd hebben gekregen', vertelt Monique van Raan van GGD Amsterdam.

'Ik zag geen uitweg'

Een van de mensen die Monique heeft geholpen is Kirsten*. Ze kwam een paar jaar geleden na een zelfmoordpoging in het OLVG terecht en werd daarom gebeld door de GGD.

'Door meerdere factoren werd het te druk in mijn hoofd en ik zag geen uitweg', vertelt ze. 'Het idee van de dood gaf mij toen rust. Het idee van rust.'

Kirsten heeft inmiddels de weg naar de juiste hulp gevonden en meer inzichten in zichzelf gekregen, dankzij het programma. 'Ik durf nu wel te zeggen dat ik het nooit meer ga doen. Ik heb er nu eindelijk spijt van na vier jaar.'

'Vreselijk voor nabestaanden'

Monique weet zelf ook hoe het is om iemand te verliezen door een zelfmoord. Haar zus maakte een einde aan haar leven op 59-jarige leeftijd. 'Ik had nooit gedacht dat ze het zou doen', vertelt ze. 'Dat heeft me extra gemotiveerd om door te gaan met dit werk.'

Niet alleen om patiënten te stimuleren, maar ook om het onderwerp bespreekbaar te maken in een gezin. 'Ik weet hoe vreselijk het is voor nabestaanden.'

Meer ziekenhuizen

De GGD hoopt dat in de toekomst meer ziekenhuizen in de stad zich aansluiten bij het preventieprogramma en dat de gemeente bij blijft dragen aan de financiering. Tevens geeft de gezondheidsdienst trainingen aan bedrijven, zodat sneller kan worden gereageerd op symptomen.

Hoewel het programma succes lijkt te boeken, blijft het volgens Monique wel gaan om een moeilijke doelgroep. 'Ik heb nog steeds uitdagingen. Want elke patiënt is uniek en bijzonder en soms ook heel ingewikkeld', aldus Monique.

Heb jij vragen over zelfmoord? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

* Kirsten, niet haar echte naam, wil vanwege privacyredenen alleen anoniem haar verhaal vertellen.