Kale en Kokkie kijken bij een Ajax-training: 'Ten Hag maakt iedereen knettergek'

Kale en Kokkie zijn aanwezig bij de training van Ajax. 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen', zeggen ze vanaf de zijlijn. Toch is het afgelopen weekend 'gelijk alweer goed begonnen' met vier wissels en twee punten armer, aldus de mannen.

Er is volgens Kale en Kokkie nauwelijks een peil op te trekken. 'Je weet na een paar goeie wedstrijden nog steeds niet of je wel of niet speelt.'De mannen wijten dat aan Ten Hag. 'Dit is wel een trainer die iedereen knettergek gaat maken', aldus Kokkie.

Lees ook: Kale en Kokkie zijn klaar met Ten Hag

Als Ten Hag hen een beetje moeizaam toelacht vanaf het veld, gokken de Ajacieden dat het wel eens met hun eerdere opmerkingen over de trainer te maken kan hebben. Maar bang om een volgende keer niet meer welkom te zijn, dat komt niet bij hen op.

'Met twee vingers in je neus'

Volgens de mannen hoort het aanhoren van kritiek nou eenmaal bij zijn functie. 'En tegen die tijd is Ten Hag al trainer van Utrecht', grapt Kokkie.

Lees ook: Kale & Kokkie gaan buurten bij het nieuwe supportershome van Ajax: 'Groot zat!'

Toch verwacht Kale niet dat Ten Hag morgenavond wordt afgerekend tijdens de wedstrijd tegen Luik. 'Die wedstrijd pak je met twee vingers in je neus', voorspelt hij.