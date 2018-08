Kan Ajax gelijkspel wegpoetsen in de eigen Arena?

Aan Ajax de opdracht om vanavond de laatste voorronde van de Champions League te bereiken.

In de eigen Johan Cruijff Arena is Standard Luik om 20.30 uur de tegenstander.

Afgelopen week liep diezelfde ontmoeting maar dan in België, uit op een kleine deceptie voor Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde goed en kwam op een 0-2 voorsprong. Maar in de tweede helft draaide het spel en een late penalty zorgde voor een teleurstellende eindstand van 2-2.

Mocht Ajax vanavond als winnaar het veld verlaten dan wacht er nog een laatste voorronde om het hooftoernooi van de Champions League te bereiken. In een nieuw tweeluik is Dinamo Kiev of Slavia Praag dan de tegenstander.