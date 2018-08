IJtunnel ook voor vrachtverkeer weer open

De IJtunnel is sinds vannacht ook voor het vrachtverkeer weer toegankelijk. De tunnel werd zaterdagavond in beide richtingen afgesloten door een brand in een technische ruimte van de tunnel.

Zondagochtend mochten automobilisten en motorrijders weer gebruikmaken van de IJtunnel, maar het vrachtverkeer moest nog twee dagen langer omrijden via de Piet Heintunnel.

De brand ontstond in een bijgebouw op de Piet Heinkade, volgens de brandweer in de accupakketten. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk en wordt onderzocht.