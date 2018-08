Handgranaat gevonden in de Jan Evertsenstraat

De Jan Evertsenstraat was vanochtend afgezet door de politie omdat daar een explosief werd aangetroffen.

De handgranaat was bevestigd aan de deurknop van een winkelpand ter hoogte van de Orteliuskade. Het pand (voorheen een belwinkel) heeft sinds drie maanden een nieuwe huurder. Er zijn plannen voor een lunchroom in het pand.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief inmiddels verwijderd. Rond half tien werd de straat weer vrijgegeven voor verkeer.

Tweede explosief

Vanochtend is er ook een tweede explosief aangetroffen in de stad. Dat werd achtergelaten bij een schoonmaakbedrijf in Slotervaart. Dit pand is bovendien beschoten.

Op 1 februari werd de Jan Evertsenstraat ook al afgezet na de vondst van een explosief. Toen bleek er een handgranaat te zijn bevestigd aan de deur van een waterpijpshop.

Rond 06.15 uur is er een explosief aangetroffen bij een pand aan De Jan Evertsenstraat. De straat is tussen de Hoofdweg en Rembrandtpark afgesloten en de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) is onderweg. Heeft u mogelijk iets gezien vanmorgen vroeg? Bel 0900-8844. pic.twitter.com/DgsNKvIZbj — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 14 augustus 2018