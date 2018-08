'Amsterdammers roken onbedoeld ruim 180 sigaretten per jaar'

Dat de luchtkwaliteit in de stad op zijn zachtst gezegd niet best is wisten we al, maar uit een nieuw onderzoek van het Europese Transport & Environment blijkt dat we omgerekend gemiddeld een halve sigaret per dag inademen. Dat komt neer op ruim 180 sigaretten per jaar.

Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van de tien meest bezochte steden in Europa. Volgens het onderzoeksbureau worden voetgangers en fietsers, waaronder ook kinderen, min of meer gedwongen om te roken.

Andere steden

Uit het onderzoek blijkt ook dat Amsterdam er niet het slechtst aan toe is in Europa. Ook in Rome, Parijs en Wenen geldt het dagelijkse gemiddelde van een halve sigaret. In Londen en Milaan krijg je per dag ongeveer driekwart sigaret binnen. Istanbul en Praag spannen de kroon met een hele sigaret per dag.

Volgens Transport & Environment zijn auto's de grootste oorzaak van de slechte luchtkwaliteit in de Europese steden. Met name dieselauto's zijn een groot probleem omdat autofabrikanten regelmatig de kwaliteitsnormen van uitstoot zouden overschrijden. In Parijs, Londen, Hamburg en Milaan zijn diesels om deze reden al verboden.