Bewoners Jan Evertsenstraat over granaat: 'Zal wel weer een wraakoefening zijn'

Aan de deur van een bedrijfspand in de Jan Evertsenstraat werd vanochtend een explosief gevonden, waarop de straat werd afgezet. Voor meerdere buurtbewoners was de vondst geen verrassing.

De granaat was bevestigd aan de deurknop van een winkelpand ter hoogte van de Orteliuskade. 'Het wordt steeds gekker hier in de stad. Ik vind het bizar,' vertelt een buurtbewoners.

'Iets met drugs'

Eén van de bewoners die AT5 sprak kijkt er niet van op: 'Het zal wel weer een soort wraakoefening zijn, of iets met drugs. Soms zie ik mensen waarbij je denkt: "Is dat wel helemaal oké?"'.

Ook een andere buurtbewoner schrok niet van het voorval: 'Het klinkt een beetje gek maar ik was eigenlijk niet zo heel erg verbaasd. Er gebeurd hier best wel vaak wat.'

Inmiddels is de granaat verwijderd door de Explosieven Opruimingsdienst.

Twee keer raak

Er is vanochtend nog een tweede explosief gevonden in de stad, op de Johan Huizingalaan. Het explosief lag volgens de politie op straat. Dit pand is vannacht ook beschoten.