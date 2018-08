Brand in woning aan de Louis Couperusstraat

Op de Louis Couperusstraat in Slotermeer is vanochtend brand ontstaan in een woning. De brand begon volgens de brandweer in een meterkast.

De brand brak rond kwart voor tien uit. Rond half elf waren de vlammen geblust door de brandweer die met meerdere wagens waren uitgerukt.

Er is één persoon ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De man werd gecontroleerd op rookinhalatie. Er zijn verder geen gewonden gevallen. Over de schade aan de woning is nog niks bekend.