Angst bij studenten na nog een schietpartij: 'Ik wil hier weg'

Vijf buitenlandse studenten zijn zich kapot geschrokken door de schietpartijen in hun straat. Het groepje woont aan de Johan Huizingalaan, maar wil er zo snel mogelijk weg.

'Ik ben bang', zegt een Duitse student. 'Ik kom uit Hamburg, een grote stad. Maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.'

Vannacht hoorde hij twintig schoten. Een schoonmaakbedrijf op de begane grond bleek 's ochtends te zijn beschoten. Aan de andere kant van het gebouw lag een handgranaat. Afgelopen weekend werd er 50 meter verderop een interieurwinkel beschoten.

'Dit lijkt op echte misdaad. Met een echt geweer, ze kunnen er echt mensen mee neerschieten. Ik weet niet wat ik moet denken. Ik wil hier weg', zegt de student.

'Normaal in West'

Van een vriend kreeg hij vanochtend te horen dat schietpartijen 'normaal' zijn in de westelijke wijken van de stad. 'We willen niet in deze buurt blijven.' Waar het vijftal wel naartoe gaat is nog niet duidelijk. Ze overwegen een Airbnb-adresje, maar dat is erg duur.

'Ik dacht dat dit een leuke stad was waar veel te doen was. Met het lekkere weer zag het er niet gevaarlijk uit. (...) Dat dit dagelijks gebeurt is bizar.' De studenten durven 's nachts niet meer naar buiten.