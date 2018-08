Reggae Lake Festival mag doorgaan van rechter; Natuurbescherming 'teleurgesteld'

Het Reggae Lake Festival mag doorgaan. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald in een kort geding. Stichting Natuurbescherming Zuidoost had het kort geding aangespannen tegen de organisatie omdat het organiseren van een festival volgens de stichting niet mag in een natuurgebied als het Gaasperpark.

Maar de rechter geeft de stichting nu ongelijk, tot ongenoegen van bestuurslid Hetty Litjens. 'We zijn zeer teleurgesteld. Het gaat hier om een klein natuurgebied. Daar moeten we goed voor zorgen, maar blijkbaar is dat niet zo', zegt ze in een reactie tegen AT5. 'Alle steekhoudende argumenten die aantonen dat er fouten zijn gemaakt, waren volgens de rechter meningen', beweert het bestuurslid.

Volgens Hetty Litjens mogen er in het Gaasperpark helemaal geen evenementen plaatsvinden, omdat het onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland. De besluitvorming daarover ligt bij de provincie.

Maar in het Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Holland staat dat er in gebieden die vallen onder het Natuurnetwerk Nederland wel evenementen mogen worden georganiseerd, als er sprake is van een 'primaire recreatieve doelstelling'. Dit is zo in het gebied rond de Gaasperplas. Wel moet er rekening gehouden worden met de natuur.

Toch heeft de gemeente volgens Litjens hele andere prioriteiten. 'De natuur is niet belangrijk voor de gemeente.'

Het Reggae Lake Festival met onder andere UB40 en Ky-Mani Marley vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 augustus.