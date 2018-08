Ongeopende brief aan Otto Frank onder de hamer

Een ongeopende brief van een verzekeringsmaatschappij gericht aan Anne Franks vader Otto, wordt op 21 september geveild in Amstelveen.

De brief zou in september 1942 naar het huis van de familie Frank aan het Merwedeplein zijn verstuurd, toen het gezin al zat ondergedoken. Op de brief staat 'terug afzender' en op achterzijde staat een stempel 'woont niet op ... / nader adres in de wijk onbekend' met de datum van 11 september 1942.

De brief was volgens het Amstelveense veilinghuis Corinphila in het bezit van de overleden postverzamelaar Stefan Drukker. 'Historisch gezien is de niet-bezorgde brief aan Otto Frank van het allergrootste belang, een bewijs van de moeilijkste periode in het leven van de familie Frank, hun ondergrondse bestaan', aldus het veilinghuis.