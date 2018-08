Wisselende reacties op scooterplan gemeente: 'Er moet wel gehandhaafd worden'

De één vreest chaos, de ander is blij dat het eindelijk zover komt. Gisteren maakte de gemeente bekend hoe het er straks moet gaan uitzien: de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan. Tenminste, op de meeste plekken dan.

Gisteren presenteerde de gemeente de plattegrond die duidelijk moet maken waar je straks moet rijden met je (snor)scooter. 'Dat is die Noord/Zuidlijn-route hè', zegt een vrouw die nog niet helemaal op de hoogte is van de plattegrond.

De blauwe kleur op het kaartje is van het fietspad af en met helm de weg op, groen is zoals het nu is, daar moeten snorscooters het fietspad op zodat het doorgaand verkeer niet wordt opgehouden.

President Kennedylaan

Olaf de Bruijn directeur van de RAI Vereniging ziet een probleem: 'Dit is zo'n plek. Op de Europalaan moet de snorfietser op het fietspad rijden, maar zodra ze de President Kennedylaan ingaan moeten ze naar de weg en van het fietspad af. Dat maakt het heel erg verwarrend.'

Een ander geluid is te horen bij de fietsactivisten. 'Het gaat eindelijk gebeuren. We hebben hier lang aan gewerkt. De gemeente gaat nu eindelijk beginnen. Wat ons betreft de hoogste tijd', zegt Sam Franklin van Geef het Fietspad Terug.

Handhaving

Al vindt zelfs de actiegroep de aanstaande situatie - waarbij de gemeente rekening probeert te houden met en de veiligheid van de fietsers en die van de snorfietsen - niet ideaal. Franklin: 'Het zal zich uiteindelijk wel allemaal gaan wijzen. Vooral als er goed gehandhaafd wordt.'

En dan vergeten we nog de rode kleur op het kaartje, daar zijn snorfietsen straks helemaal niet meer welkom, zoals op het Leidseplein. Alles bij elkaar voorziet de RAI chaotische taferelen en Amsterdammers die op zoek gaan naar sluiproutes. De Bruijn: 'Ze zullen binnendoorwegen gaan gebruiken. Om uiteindelijk via kleine straatjes hun doel te bereiken. Dan hoeft de helm niet op.'

Begin 2019

Naar verwachting gaan snorfietsers in de stad begin 2019, met helm op, naar de rijbaan. Volgens de gemeente hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat dit leidt tot een betere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Het ontwerp ligt van 14 augustus tot en met 24 september ter inzage. Amsterdammers kunnen in die tijd een zienswijze indienen om zo hun mening te geven.