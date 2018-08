Ajax wint overtuigend in eigen huis van Standard Luik (3-0)

Na een gelijkspel vorige week in België (2-2) wist Ajax vandaag in eigen huis overtuigend te winnen van Standard Luik. Door de thuiswinst van 3-0 van vanavond werd het over twee wedstrijden 5-2 in de voorrondes van de Champions League.

Ajax begon sterk in een kolkende Johan Cruijff Arena en hield de rest van de wedstrijd de overhand. Na een eerste grote kans voor Klaas-Jan Huntelaar in de eerste minuten van de wedstrijd, volgt na een halfuur de 1-0 door de aanvaller. De assist kwam van Nicolás Tagliafico. Huntelaar stond volgens velen buitenspel, maar scheidsrechter Ivan Kruzliak keurt de goal goed.

Veel tijd zit er niet tussen de eerste en tweede treffer. Matthijs de Ligt weet vier minuten later een corner optimaal te benutten met een goed geraakte kopbal.

Aan het begin van de tweede helft wordt de voorsprong nog verder uitgebreid en lijkt het drama voor de Belgen compleet. In de 46e minuut weet Dušan Tadic met een prachtige draai in het strafschopgebied langs zijn verdediger te komen en de bal naar Neres te spelen die de bal koel in het net tikt. De maker van de 3-0 wordt dan aan het eind van de wedstrijd nog gewisseld voor Donny van de Beek.

De Ajacieden geven het sterke spel niet meer uit handen waardoor er geen tegengoal meer aan te pas komt. Een overtuigende winst van 3-0 blijft op het scorebord staan.

De volgende tegenstander in de beslissende play-offs is Dynamo Kiev. De club uit Oekraïne komt volgende week woensdag op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Een week later is de return in Kiev.