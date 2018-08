Frenkie de Jong: 'De aanvallers zagen me niet altijd'

Ajax wist gisteravond eindelijk weer een overtuigende zege te behalen. Ook Frenkie de Jong probeerde een doelpunt op zijn naam te zetten, maar de middenvelder werd nauwelijks opgemerkt door de aanvallers. 'Misschien moet ik dat wat meer afdwingen.'

De Jong zegt wel veel diepgang te hebben gepakt, toch werd dat niet altijd gezien. Maar echt rouwig is hij daar niet om, na de 3-0 winst tegen Standard Luik. 'Hij zal vast wel eens bij mij vallen.'

De middenvelder wist de tegenstander in elk geval te misleiden met zijn typische 'Frenkie de Jong-overstapjes'. 'Misschien kennen ze die nog niet.'

Lees ook: Ajax wint overtuigend in eigen huis van Standard Luik (3-0)

Maar volgens de Ajacied was de goede uitkomst vooral te danken aan 'dynamisch spel'. 'We bleven voetballen, konden veel lopen en iedereen wilde aan de bal komen.'

'Hopelijk weer dat scenario'

Volgende week woensdag komt de volgende tegenstander alweer op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Maar De Jong geniet eerst nog even na van afgelopen wedstrijd, voordat hij zich verdiept in Dinamo Kiev uit Oekraïne.

Er is nog voldoende tijd voor voorbereiding, aldus de middenvelder. 'We krijgen de informatie wel van de trainer. Misschien ga ik wel even kijken wie ze hebben en wat ze hebben gedaan.'

Lees ook: Kale en Kokkie kijken bij een Ajax-training: 'Ten Hag maakt iedereen knettergek'

Vertrouwen in een goede afloop heeft hij wel. 'Een aantal jaar geleden heeft Ajax zich via de voorronde tegen Kiev geplaatst. Hopelijk hebben we weer dat scenario.'