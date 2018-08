Weinig gebruikt 'aso-azc' kost 177.000 euro per asielzoeker

Begin dit jaar werd bekend dat er relatief weinig vluchtelingen terecht komen in de Extra Begeleidings- Toezichtslocatie (EBTL) in West. Nu blijkt uit door De Volkskrant opgevraagde cijfers dat er in 2017 maar liefst 1,2 miljoen is uitgegeven aan de in de volksmond genoemde 'aso-azc's'.

Dit bedrag is uitgegeven aan zowel de EBTL in Amsterdam als die in Hoogeveen. Deze locaties waren in 2017 alleen in december geopend en boden volgens de krant slechts aan zeven mensen onderdak. Met een simpele rekensom komen die kosten uit op 177.000 euro per asielzoeker.

De kosten over 2017 lagen zo hoog omdat het gebouw in Amsterdam aanzienlijk verbouwd moest worden. 'Daarnaast zijn kosten gemaakt voor het inhuren van expertise om te komen tot een goede begeleiding', zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) tegen de krant.

Duurder dan reguliere opvang

Deze kosten zullen naarmate de EBTL's langer open zijn waarschijnlijk lager uitvallen, maar wat vaststaat is dat de straf-azc's beduidend duurder zijn dan de reguliere opvang. Die kosten volgens COA zo'n 32.000 euro per persoon.

Lees ook: 'Slechts' elf overlastgevende asielzoekers in straf-azc

In een EBTL krijgen asielzoekers te maken met een strenger regime en intensief dagprogramma. De opvang is bedoeld voor asielzoekers die andere religies of mensen met een andere seksuele geaardheid discrimineren, agressief zijn of bijvoorbeeld de huisregels hebben overtreden. In de EBTL in West kunnen vijftig vluchtelingen terecht.