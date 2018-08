Strijd om rood glas in Oude Kerk: 'Aantasting van een monument'

De directie van de Oude Kerk wil een glas-in-loodwerk vervangen door rood glas. 'Een aantasting van een monument uit 1306', vindt de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). De vereniging spant daarom een rechtszaak aan.

Het rode glas zorgt volgens de directie voor een blijvende herinnering aan de expositie die momenteel in de Oude Kerk te zien is, meldt De Telegraaf.

'Afblijven van gebouw'

Volgende week dinsdag wordt de ruzie uitgevochten in de rechtbank. De VVAB wordt daarbij gesteund door erfgoedvereniging Heemschut, die in het leven geroepen werd om de Oude Kerk te beschermen tegen historische ingrepen.

'De vereniging is volledig genegeerd', aldus VVAB-voorman Rogier Noyon. 'De leden daarvan zijn dus woedend.' Volgens Noyon begrijpen beide partijen wel dat er exposities in het monument worden georganiseerd. 'Maar van het gebouw moeten ze afblijven. Het is geen museum.'

Lees ook: 'Stop bouwwerkzaamheden Oude Kerk'

Ondanks het protest verleende het stadsdeel een vergunning. Een woordvoerster stelt dat het akkoord alleen geldt voor het vervangen van glas in lood door mondgeblazen rood glas.

Feestelijke opening

Volgende maand wordt het nieuwe glas aangebracht en is er een feestelijke opening gepland. Inmiddels zijn er zelfs al een paar rode ruitjes aangebracht.

Hoewel beloofd was dat deze aan de buitenkant niet te zien zouden zijn, zou een rondje om het monument het tegendeel bewijzen.

De directie van de Oude Kerk wil geen reactie geven op de discussie.