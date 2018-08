Temptation-sterren teleurgesteld vanwege kritiek Olcay Gulsen op kledingverkoop

De realitysterren van Temptation Island Vips zijn teleurgesteld in modeondernemer Olcay Gulsen. Ze uitte in RTL Boulevard kritiek op de kledingverkoop van de 'vips' bij café Roest, waar volgens Gulsen niemand kwam opdagen.

'Ze waren er helemaal in het begin voordat we überhaupt klaar waren met uitpakken. Maximaal een uurtje!', schrijft verleidster Danique volgens De Telegraaf. Ook Dorien Rose zegt het jammer te vinden dat de tv-ploeg van RTL 'zo snel weg is gegaan'.

'Ik ben niet boos, maar teleurgesteld in het feit dat het item draaide om oppervlakkige Temptation gossip', schrijft ze op Instagram. Daarmee reageert ze op eerdere berichtgeving die 'ongenuanceerd' zou zijn en vooral zou draaien om 'banale vragen'. De vip benadrukt dat het goede doel, World Animal Protection, het voornaamste doel was van de kledingverkoop.

'Ook vind ik het jammer dat Olcay liegt en heeft verkondigd een jurk van me te hebben gekocht', aldus Dorien Rose. Op Instagram krijgen de sterren bijval van hun fans. Ze noemen Gulsen 'arrogant' en verwijzen naar het faillissement van haar modebedrijf. Ook zeggen ze het te waarderen dat er geld is opgehaald voor het goede doel.

De Temptation-deelnemers stellen dat er voldoende verkocht om een mooie bijdrage te kunnen leveren aan het goede doel. Toch kon Dorien Rose niet al haar jurken kwijt. 'Helaas waren de meeste van mijn jurken ook te duur voor onze fans die gemiddeld 16 jaar zijn. Dus heb ik het meeste van mijn normale items weggegeven.'