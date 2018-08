Derde incident Johan Huizingalaan in vier dagen: 'Lijkt wel Wilde Westen hier'

Voor de derde keer in korte tijd was het vannacht raak op de Johan Huizingalaan in Slotervaart. Deze keer ontplofte een explosief voor restaurant Marovaan. Buurtbewoners zijn klaar met al het geweld in hun straat

Zondagochtend was een interieurwinkel in de straat al het doelwit, deze winkel werd beschoten. Gisternacht was het de beurt aan een schoonmaakbedrijf. Hier werd niet alleen geschoten, ook werd er een granaat aan de achterkant van het pand gevonden.



Lees ook: Schoten gelost op interieurwinkel Johan Huizingalaan

Bij de ontploffing van vannacht vielen geen slachtoffers, maar bij een buurtbewoonster, die al 61 jaar in de buurt woont, zat de schrik er goed in. 'Het lijkt wel het Wilde Westen door het schieten en de granaten. Mensen worden toch angstig hiervan, dat is gewoon zo'.



Lees ook: Buurt opgeschrikt na beschieting aan Johan Huizingalaan: 'Ik vind het heel eng worden'

Een krantenbezorger die om de hoek van het restaurant op de Johan Huizingalaan woont, hoorde vannacht ook de knal. 'Ik zei tegen mijn vrouw dit is een aanslag'. Maar aan stoppen met het bezorgen van de krant denkt hij niet. 'Je leeft in Nieuw-West, ik blijf gewoon mijn krantje bezorgen'.

Lees ook: Angst bij studenten na nog een schietpartij: 'Ik wil hier weg'



Om de rust in de buurt terug te laten keren heeft de politie inmiddels een mobiel steunpunt geplaatst.