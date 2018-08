Raad van State: 'Gebreken tracébesluit Zuidasdok zijn opgelost'

Het tracébesluit van het Zuidasdok, een groot infrastructuurproject, is vandaag door de Raad van State goedgekeurd.

Het project omvat onder meer het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van de A10 Zuid en uitbreiding van Station Zuid.

Om goedkeuring te krijgen voor de plannen, moest de minister van Infrastructuur nog enkele aanpassingen doorvoeren. Uit een tussenevaluatie van de Raad van State in april 2017 bleek namelijk dat het tracébesluit nog gebreken had.

Discussie over geluid

'Er zijn bijvoorbeeld vragen gesteld over een geleiderail voor verkeer', vertelt een woordvoerder van de Raad van State. 'Maar de grootste discussie ging over geluid.'

Na de zitting is er naar oplossingen gezocht. Ook deskundigen hebben nog naar het hernieuwde plan gekeken. 'Vandaag bleek dat het tracébesluit nu in orde is', aldus de woordvoerder. 'Er is nog wel meer nodig om het project uit te voeren, maar daar spelen wij verder geen rol meer in.'