Annabel Nanninga niet snel te vinden in café Lil' Kleine: 'Te oud voor die onzin'

Annabel Nanninga zal waarschijnlijk niet te vinden zijn in het nieuwe café van Lil' Kleine. De Amsterdamse lijssttrekker van Forum voor Democratie liet via een tweet weten niets te begrijpen van de komst van de feesttent op de Lange Leidsedwarsstraat.

'Misschien word ik te oud voor die onzin maar NOG een feestcafé rond Leidse, van de man die ons de compositie "Drank en Drugs" gaf?', aldus Nanninga. De kritiek van Nanninga richt zich vooral op het uitgaansaanbod van het Leidseplein.

't Lammetje

Het nieuwe café van Jorrick Scholten, beroemd geworden als Lil' Kleine, zal ''t Lammetje' gaan heten. 'Ik vind het wel een toepasselijke naam. Lam, als in dronken, dus 't Lammetje. Je mag niet nuchter naar binnen,' vertelde de rapper deze week aan RTL Boulevard. Het wordt Scholtens tweede horecagelegenheid in de stad.

'In deze buurt een tent openen waarvan de naam volgens de eigenaar een verwijzing is naar vereiste dronkenschap, ik vind dat dus niet handig', antwoordt Nanninga in een discussie op Twitter. Ze verwijst naar de rapporten van ombudsman Arre Zuurmond, die de overlast voor buurtbewoners in een rapport 'hartverscheurend' noemde.

De compositie 'Drank en Drugs' zal niet vaak te horen zijn in het feestcafé. Scholten gaf namelijk eerder al aan dat zijn eigen muziek in ''t Lammetje' niet de boventoon voert. 'Denk aan Hazes en Snollebollekes. Mijn eigen muziek draai ik voor de Buma/Stemra.'