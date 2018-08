Rietje (80) durft met haar snorscooter de rijbaan niet op: 'Het is een klerebende'

De gemeente heeft Amsterdammers deze week gevraagd om te reageren op snorfietsplannen die vanaf 1 januari in moeten gaan. Op veel plekken in de stad zullen snorfietsen de rijbaan op moeten. Voor de tachtig-jarige Rietje Atelaar betekent dit het eind van haar mobiliteit.

Ze is dan wel tachtig, maar nog steeds is Rietje super mobiel met haar snorfiets. Ze gaat er overal mee naar toe: 'Het is voor mij m'n rechterhand.'

'Ze willen je uit Amsterdam hebben'

Dat Rietje vanaf 1 januari 2019 met haar snorscooters de rijbaan op moet, ziet ze als een groot obstakel. Haar scooter kan maximaal maar 25 kilometer per uur. 'Zie je die auto's langs je rijden? Ik weet niet hoe ze er aan komen hoor. Ik weet niet wat voor mensen er aan zo iets werken. Het is een klerebende.'

Hoe Rietje straks de stad door komt weet ze nog niet: 'Ik kan wel lopen maar niet meer helemaal naar de Dapperstraat, want de bus is ook opgeheven. Alles wordt opgeheven. Ze willen je gewoon uit Amsterdam hebben.'