Dansers laten zich inspireren tijdens Summer Dance Forever: 'Superchille vibe'

Dansers halen deze week alles uit de kast tijdens het festival Summer Dance Forever. 'Urban dance is voor mij vrijheid en geeft een superchille vibe', vertelt een van hen aan AT5.

Zomerfestivals werden vroeger vooral gehouden in de polder, stelt oprichter Luc Delau. 'Maar in Amsterdam staan in de zomer veel mooie culturele zalen leeg. Daarvan hebben we gedacht: die moeten we gewoon gebruiken.'

Daarom zijn er in theaters als de Stadsschouwburg inmiddels alweer voor de negende keer dansvoorstellingen te zien tijdens Summer Dance Forever. Ook houden de artiesten dance battles.

Daarbij laten de dansers niet alleen zien wat ze allemaal kunnen, maar raken ze zelf ook weer geïnspireerd. 'Er zijn hier toffe mensen van over de hele wereld. Je komt zoveel invloeden tegen en zoveel nieuwe stijlen', aldus een deelnemer.

Het festival is nog tot en met zondag te bezoeken.