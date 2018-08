Vliegverkeer Schiphol hervat na storing communicatiesysteem Luchtverkeersleiding

Het vliegverkeer op Schiphol heeft vanmiddag enige tijd stilgelegen. Door een storing bij de luchtverkeersleiding konden er ongeveer een uur geen vliegtuigen opstijgen of landen.

De storing in het communicatiesysteem trad rond 13.15 uur op, waarna inkomend en uitgaand vliegverkeer werden platgelegd. Na een kleine drie kwartier konden er weer vliegtuigen vertrekken, een kwartier later mochten er ook weer vliegtuigen landen.

'Veiligheid niet in geding geweest'

Hoewel de storing de communicatie tussen de luchtverkeersleiding en piloten lamlegde, is de veiligheid volgens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) niet in het geding geweest.

Dankzij een backup van het communicatiesysteem, konden piloten van vliegtuigen die op het moment van de storing in het Nederlandse luchtruim vlogen, op de gebruikelijke manier landen.

Update: Communicatiesysteem LVNL werkt weer stabiel. Vliegverkeer wordt opgebouwd. Vliegtuigen kunnen weer starten en landen. Het kost nog enige tijd tot de situatie weer normaal is. LVNL doet onderzoek naar de oorzaak van de storing. De veiligheid is niet in het geding geweest. — Luchtverkeersleiding Nederland (@lchtvrkrsldr) 15 augustus 2018

Rond 14.20 meldde LVNL dat het communicatiesysteem weer goed functioneerde. Wel zal het nog even duren voordat de situatie op Schiphol weer normaal is, want door de storing heeft een flink aantal uitgaande vluchten vertraging opgelopen.

Ook passagiers van een inkomende vlucht zijn later thuis dan gepland, omdat hun vliegtuig vanwege de storing is uitgeweken naar Eindhoven.

The communication system of Air Traffic Control is stable again. Air traffic is being restarted. It will take some time before the situation at our airport is running as normal again, so please check your airline or https://t.co/EF3Uc5sdEl for current flight information. https://t.co/navqGsIVge — Schiphol (@Schiphol) August 15, 2018