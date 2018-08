Tientallen campers illegaal op parkeerplaatsen in Noord: 'De camping is vol'

Niet alleen de hotels puilen uit in de stad, ook de campings zitten vol. Net als de campercamping in Noord. Dat betekent dat veel toeristen ergens anders naar toe moeten met hun campers. En dat doen ze de laatste dagen massaal op betaald parkeerplekken aan de Papaverweg.

Ook vannacht stonden er weer een stuk of dertig campers op parkeerplaatsen aan de Papaverweg. En dat was niet wat de toeristen voor ogen hadden toen ze naar Amsterdam gingen. 'Wij zijn hier gebleven omdat de camping compleet vol was. Het is meer dan lelijk', meent een van de parkeertoeristen.

'De camping is vol, dus je hebt geen kans een andere plek te vinden', zegt een andere camperbezitter. 'We hebben net geprobeerd een camping buiten Amsterdam te vinden, maar dat was niet mogelijk.'

Officieel is het verboden om te overnachten op een parkeerplaats, maar de toeristen zien geen alternatief. 'De eerste nacht zijn we hier gebleven. Daarna moeten we verder zoeken, we weten het ook niet.'