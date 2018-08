Agent op haar na geraakt door crashende drone na Canal Parade

Een agent die tijdens de nacht na de Canal Parade in de stad surveilleerde, is op een haar na geraakt door een crashende drone.

Dat gebeurde toen de agent bezig was met een melding over een gestolen telefoon, waarvan de eigenaresse op dat moment nog achter de mogelijke verdachten zou lopen.

Als de agent de twee mogelijke verdachten wil controleren, hoort hij plotseling het geluid van een drone. Als hij omhoogkijkt, ziet hij boven de gracht van twee rode lampjes heen en weer gaan.

Op zoek naar de piloot

Omdat het bijna in heel de stad verboden is om met drones te vliegen, gaat de agent op zoek naar de piloot. Hij speurt de omgeving af, maar ziet in de omgeving niemand die een drone lijkt te besturen.

Wel ziet hij dat twee mannen in een geparkeerde auto afval op straat gooien, waarop hij het duo aanspreekt en verzoekt hun troep in een vuilnisbak te gooien.

'En net op het moment dat ik weg wil fietsen, hoor ik een doffe knal achter mij', schrijft de agent op Facebook. 'Ik kijk achterom en ik zie dat op ongeveer drie meter afstand van mij de drone op straat terecht is gekomen.'

'Hier hadden gewonden kunnen vallen'

Voor de betreffende agent bevestigt de gebeurtenis de rechtmatigheid van het verbod. 'Hier hadden dus gewonden bij kunnen vallen, gezien de drukte op straat', schrijft hij op Facebook.

De agent heeft de drone in beslag genomen en de gebeurtenis gemeld bij luchtvaarttoezicht, waarna die organisatie een onderzoek is gestart naar het incident.