Openingsbod ongeopende brief aan Otto Frank vastgesteld op 500 euro

Het Amstelveense veilinghuis Corinphila wil minimaal 500 euro krijgen voor de ongeopende aan Otto Frank geadresseerde brief, die onlangs in de nalatenschap van posthistoricus Stefan Drukker werd aangetroffen.

Dat blijkt uit het digitale biedingsblad op de website van het veilinghuis, waar het poststuk wordt aangeprezen als 'historisch document van belang'.

Lees ook: Ongeopende brief aan Otto Frank onder de hamer

'Tientallen verhuisdozen met bijna allemaal brieven uit deze periode', vertelt Nathan Bousher van Corinphila over de omvang van de nalatenschap van Drukker. 'Meerdere collega's zijn daar doorheen gegaan, en één van hen heeft in één van die dozen deze brief gevonden en herkend dat die geadresseerd was aan Otto Frank in Amsterdam.'

De afzender van de brief is een verzekeringsmaatschappij Gresham, zo blijkt uit één van de stempels op de envelop. En als je de envelop letterlijk goed tegen het licht houdt, wordt ook een deel van de inhoud leesbaar.

Formele brief

'Een aantal steekwoorden kan je eruithalen', aldus Bousher. 'Respijt, termijn, tegenwaarde, deviezenrekening', somt de veilinghuismedewerker een aantal leesbare woorden op. 'Er worden wat bedragen genoemd, dus het is in ieder geval een formele brief aangaande de levensverzekering van de familie Frank.'

De brief had moeten worden bezorgd aan het Merwedeplein 37, waar de familie Frank jarenlang woonde. Maar omdat de familie in mei 1942 onderdook aan de Prinsengracht, heeft de brief Otto Frank nooit bereikt.

Lees ook: 'Oorlogsroman biedt nieuw bewijs verraad Anne Frank'

Omdat de familie Frank niet meer aan het Merwedeplein woonde, heeft de postbode er met potlood 'onbekend' op geschreven, waarna de tekst 'terug afzender' erop is gestempeld. De postbode heeft nog geprobeerd te achterhalen waar de familie naartoe was verhuisd, want achterop de envelop staat 'nader adres in de wijk onbekend'.

Bijna tachtig jaar ongeopend

'Het bijzondere is toch wel dat het in de loop der tijd door vele handen is gegaan', prijst Bousher het bijzondere poststuk aan. 'En na bijna tachtig jaar ongeopend is gebleven. Ik denk dat dat deze brief uniek maakt.'

Op 21 september wordt de brief geveild.