Twintig rechercheurs op onderzoek geweldsincidenten Slotervaart

Er werken twintig rechercheurs aan het onderzoek naar de geweldsincidenten aan de Johan Huizingalaan in Slotervaart. In de afgelopen dagen werden meerdere panden in de straat beschoten en ging er een explosief af voor de deur van een restaurant.

Ook wordt er de komende tijd extra gesurveilleerd lopend en op de fiets door de wijk. Dat zegt korspschef Pieter-Jaap Aalbersberg na afloop van een bewonersavond tegen AT5. 'Overdag zijn we er nu met een mobiel kantoor, dat de burgers van deze wijk op elk moment overdag kunnen spreken met wijkagenten. 's Avonds zetten we extra politiemensen in. En niet op auto's rondrijdend, maar op de fiets en lopend. Zeker in die straten', zegt Aalbersberg.

Burgemeester Halsema kondigde vandaag al aan dat er extra camera's in de straat zullen worden geplaatst. Dat werd vanavond ook aan de bezorgde buurtbewoners uitgelegd tijdens de bewonersbijeenkomst.

Het onderzoek naar de beschietingen en de explosie zijn nog in volle gang. 'Je kunt wel zeggen, als dit soort wapens gebruikt worden en explosieven, dan praten we niet over de volleybalvereniging. En dan zit het voor ons ook sneller in de hoek van de ondermijning. Maar we kunnen niks uitsluiten', zegt Aalbersberg.