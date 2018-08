Buurt redelijk gerustgesteld na bijeenkomst: 'Ze hebben de bewoners serieus genomen'

Tijdens een bewonersbijeenkomst vanavond zijn buurtbewoners van de Johan Huizingalaan geïnformeerd over de stand van zaken rond de geweldsincidenten in die straat. De gesprekken, waar onder andere burgemeester Halsema aanwezig was, zorgden voor geruststelling bij de bewoners.

'Het is heel goed geweest dat er zo snel op gereageerd is. We hebben het derde incident op rij gehad en er is nu ook gelijk een informatieavond voor bewoners is gekomen', zegt één van de bewoonsters.

Een ander vindt dat de omwonenden serieus worden genomen: 'De driehoek was er. De burgemeester, de hoofdcommissaris, de officier van justitie en die zijn volledig duidelijk en open geweest. En ze hebben de bewoners serieus genomen, dat vind ik echt belangrijk.'

Volgens burgemeester Halsema waren er ongeveer honderd mensen aanwezig bij de bijeenkomst. 'Mensen zijn natuurlijk ongelooflijk geschrokken. Er is 's nachts op lege panden geschoten, maar mensen natuurlijk toch heel erg bang dat er de volgende keer wel iemand geraakt wordt', zegt Halsema.

Volgens één van de aanwezigen zou iemand de daders hebben zien rijden, maar het opsporen van de daders zal volgens haar nog lastig worden. 'Op een zwarte scooter, met zwarte kleren aan, een zwarte hoodie op. Dus die vraag werd ook gesteld: "hoe kunnen die camera's ons helpen om die mensen te herkennen? Want ik heb ze voorbij zien rijden en zelfs dan kom je niet veel verder dan zwarte scooter en zwarte kleren."'

Volgens de burgemeester hebben bewoners nog goed vertrouwen in de politie. 'Ze zijn er van overtuigd dat de politie enorm z'n best doet om de daders te vinden', aldus Femke Halsema.