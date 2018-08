Eerlijke smartphonemaker harkt 2,5 miljoen euro bij elkaar

Het Amsterdamse Fairphone heeft via crowdfunding 2,5 miljoen euro opgehaald. Met dat geld wil het bedrijf de productie van haar eerlijke smartphones opschalen en nieuwe initiatieven ontplooien, maar bovenal de 'positieve impact' vergroten.

Dat schrijft het FD. De 2,5 miljoen euro is opgehaald via het platform oneplanetcrowd.com, waar geld kan worden ingezameld voor projecten met een duurzaam, sociaal of maatschappelijk karakter.

'De elektronica-industrie is momenteel gevuld met oneerlijke pratijken', schrijft Fairphone op het crowdfund-platform.'Wij geloven dat verandering van binnenuit moet komen. Fairphone maakt telefoons en drijf daarmee een ebweging om de industrie te inspireren om de productieketen duurzamer en socialer te maken.'

In de telefoons die Fairphone produceert, probeert het bedrijf zoveel mogelijk eerlijke producten te verwerken. Zo zitten er iedere smartphone materialen als goud, wolfraam en neodynium, maar worden die stoffen vaak onder erbarmelijke omstandigheden gedolven door kinderen.

Oprichter Bas van Abel besloot een alternatief te bieden en richtte daartoe in 2013 Fairphone op. 'Sindsdien hebben we geleerd, fouten gemaakt en nog meer geleerd', schrijft Fairphone. Inmiddels heeft het bedrijf twee modellen op de markt gebracht die door de gebruiker zelf uit elkaar kunnen worden gehaald, is het bedrijf beoordeeld als het duurzaamste bedrijf in de branche en - niet onbelangrijk - heeft het 150.000 klanten aan zich weten te binden.

1.827 investeerders

Sinds de oprichting heeft het bedrijf in totaal 1.827 mensen bereid gevonden om via het crowdfundplatform te investeren in de eerlijke smartphones. Gezamenlijk pompen zij 2,5 miljoen euro in het bedrijf, dat kantoor houdt aan de Veemkade, naast de Jan Schaeferbrug.