Al 330 klachten binnen bij Schipholmeldpunt van de SP

In acht dagen tijd kreeg de SP zo'n 330 klachten binnen bij een nieuw online meldpunt over Schiphol.

Dat zegt raadslid Tiers Bakker in De Telegraaf. Het online meldpunt werd vorige week geopend, zodat ook Amsterdammers binnen de ring hun klachten kwijt kunnen over overlast van vluchten van en naar Schiphol. De partij wil hiermee 'luisteren naar de Amsterdammers die veel last hebben van Schiphol, maar van wie de klachten en bezwaren niet in behandeling worden genomen'.

In de praktijk worden alleen klachten in behandeling genomen van mensen die in een gemeente wonen die zitting neemt in de Omgevingsraad, het overlegorgaan van Schiphool, of die wonen in een 'klaagzone' zoals die is aangemerkt door het Rijk. Maar bewoners van stadsdelen binnen de ring kunnen geen klachten indienen, terwijl er wel veel vliegtuigen over hun hoofd vliegen.

Bakker vindt dat de luchthaven aan zijn grenzen zit. 'Ondanks gemaakte afspraken over het aantal vliegbewegingen probeert de luchthaven toch op allerlei manieren verder te groeien. Ondertussen neemt de overlast voor omwonenden toe, maar staan zij veelal machteloos. Bewoners die dagelijks overlast hebben van de luchthaven, moeten serieus genomen worden.'