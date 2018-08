Verdacht voorwerp bij patatzaak Vleminckx is echt explosief

Het verdachte voorwerp dat gisteravond werd aangetroffen in de Voetboogstraat, blijkt een echt explosief.

Het object werd gevonden voor de deur van Vleminckx, een bekende patatzaak in de binnenstad. 's Avonds laat werd de Voetboogstraat afgezet voor onderzoek dat nog tot diep in de nacht doorging. Inmiddels is het explosief meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Verschillende horecagelegenheden werden ontruimd toen bleek dat het om een serieus explosief ging.

'Het verdachte voorwerp dat gisteravond aan de Voetboogstraat in het centrum werd gevonden, blijkt een explosief. Over de achtergronden is nog niets bekend', laat de politie vanochtend weten. 'We doen onderzoek en komen graag in contact met getuigen.'

Het is al het vierde explosief in een paar dagen tijd dat gevonden is in de stad. Eerder werden drie explosieven gevonden in West en Nieuw-West. 'Uiteraard wordt er ook gekeken of er mogelijk sprake is van een verband met de incidenten van eerder deze week waarbij explosieven werden aangetroffen aan de Jan Evertsenstraat en de Johan Huizingalaan', meldt de politie. 'Op dit moment is daar nog geen informatie over bekend.'

