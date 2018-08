Aanrijding tussen tram en fietser op Stadhouderskade

Op de Stadhouderskade is vanochtend een fietser in aanraking gekomen met een tram van lijn 2. De fietser leek geen grote schade te hebben opgelopen.

Het voorval vond plaats ter hoogte van het Vondelpark. De fietser was aanspreekbaar en is zelf op de brancard gaan liggen voordat hij ter controle naar het ziekenhuis is gebracht.

Door de aanrijding reden tram 2, 5 en 12 tijdelijk een andere route. De trams stopten daardoor niet bij de haltes Van Baerlestraat en Rijksmuseum. Reizigers moesten rekening houden met een extra reistijd van tien minuten.