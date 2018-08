'Leverancier liquidatietelefoons nu zelf doelwit van criminelen'

Een 39-jarige man die ervan verdacht wordt de 'telefoonleverancier van de onderwereld' te zijn, moest deze week halsoverkop zijn woning verlaten. Hij lijkt het doelwit te zijn van criminelen.

Danny M. is de eigenaar van het bedrijf Ennetcom dat versleutelde Blackberry's verkocht. Deze zogenoemde pgp-telefoons ('Pretty Good Privacy') waren populair bij criminelen, omdat het onderlinge berichtenverkeer niet te lezen was voor de politie. Totdat de recherche in 2016 de servers van Ennetcom in beslag liet nemen.

Sindsdien wordt de ene zaak na de andere zaak opgelost dankzij Ennetcom-data. Het leverde meerdere veroordelingen op in onderzoeken naar Amsterdamse liquidaties en liquidatiepogingen. Danny M. zat zelf ook enige tijd vast, maar is inmiddels al een tijdje op vrije voeten. Nu blijkt dat hij mogelijk zelf het doelwit is van een liquidatie.

Een paar weken geleden is een verdachte auto gesignaleerd in de buurt van het huis van Danny M. in Nijmegen. Toen de politie de auto controleerde bleek deze voorzien van valse kentekenplaten. De inzittenden hadden wapens en munitie bij zich en werden gearresteerd.

Brandstichting

Het vermoeden is dat deze mannen van plan waren om Danny M. te vermoorden. De burgemeester van Nijmegen heeft Danny M. en zijn gezin (waaronder twee jonge kinderen) nu op een geheim adres laten onderbrengen, meldt onder andere het AD. Eerder was de woning van het gezin al het doelwit van brandstichting. Het huis van de buren van M. werd ook al eens onder vuur genomen. Waarschijnlijk hadden de schutters zich toen vergist.

Om het gezin en de andere bewoners van de wijk te beschermen heeft de burgemeester de woning van Danny M. gesloten. Dat kregen Danny M. en zijn gezin te horen toen ze net terug waren van vakantie. Ze mochten alleen nog wat persoonlijke spullen ophalen. De kinderen mogen voorlopig ook niet naar hun eigen school.