Slapeloze nachten door populisme, criminaliteit en milieuvervuiling

Amsterdammers liggen het meest wakker van maatschappelijke ontwikkelingen. Ook liggen zij 's nachts nog vaak te piekeren over criminaliteit en milieuvervuiling. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente.

De dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek vroeg 647 Amsterdammer naar hun zorgen. Van hen gaf 29 procent aan bang te zijn voor 'maatschappelijke ontwikkelingen'. Bijvoorbeeld populisme, nepnieuws en tweedeling. 23 procent maakt zich zorgen om criminaliteit en 21 procent om milieuvervuiling.

Maar 14 procent van de Amsterdammers is bang voor terrorisme, 12 procent maakt zich zorgen om het verkeer en 6 procent vreest de dood. Andere antwoorden waren bijvoorbeeld 'de buren', 'islamisering' en 'het linkse college'. Als de deelnemers van het onderzoek gevraagd wordt welk Amsterdams probleem zij het grootst vinden, dan is dat de woningmarkt.

Meditatie

Opvallend is dat Amsterdammers zich meer zorgen maken over de wereld om hen heen, dan om hun persoonlijke situatie. 30 procent mijdt weleens bepaalde plekken, 17 procent heeft z'n huis beter beveiligd en 10 procent mediteert tegen de angst. Acht op de tien Amsterdammers voelt zich veilig in de stad.

Meer uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op de website van de gemeente.