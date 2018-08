Eigenaar patatzaak: 'Ik sta nu nog te shaken op mijn benen'

'Een vreselijk drama', noemt Allard Maij de vondst van een explosief voor zijn patatzaak. De eigenaar van Vleminckx was vanochtend meteen naar de stad gereden.

'Ik ben me vannacht doodgeschrokken natuurlijk. Mijn zoon doet de exploitatie en ik sta nu nog te shaken op mijn benen. Dat dit allemaal kan in Amsterdam. Bizar', zegt Maij. 'Het is echt verschrikkelijk. Het is niet te beseffen.'

Bij patatzaak Vleminckx in de Voetboogstraat werd gisteravond een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst nam het vannacht mee. Het is al het vierde explosief dat deze week wordt achtergelaten bij een bedrijf in de stad. De eigenaar van Vleminckx ziet geen enkele connectie met de eerdere incidenten.

Ondanks het aangetroffen explosief is Vleminckx gewoon open vandaag. De patatzaak is een van de bekendste in de stad en er staat bijna altijd wel een rij voor de deur.