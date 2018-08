Vermoedelijke vluchtscooter daders explosie Johan Huizingalaan aangetroffen

De politie heeft de motorscooter gevonden die vermoedelijk is gebruikt na de explosie van een handgranaat bij restaurant Marovaan aan de Johan Huizingalaan.

De zilverkleurige Suzuki Burgman met gestolen kentekenplaten werd aangetroffen aan de Wilhelmus Leemanstraat, om de hoek bij Station Lelylaan, en is in beslag genomen.

Lees ook: Alweer raak op Johan Huizingalaan: explosief gaat af voor deur restaurant



Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de motorscooter op 26 april van dit jaar werd gestolen in de Haarlemmermeerstraat. De recherche komt daarom graag in contact met mensen die de tweewieler met het valse kenteken MH-25-YX hebben zien staan of rijden.

De afgelopen dagen werden in de Johan Huizingalaan en de Jan Evertsenstraat panden onder vuur genomen en explosieven achtergelaten.

Lees ook: Twintig rechercheurs op onderzoek geweldsincidenten Slotervaart

Tot dusver is alleen de granaat voor het door de dochter van ex-stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud gerunde restaurant Morovaan, geëxplodeerd. Door de explosie raakten de entree van het restaurant en een bushokje flink beschadigd.

Ook wie meer informatie heeft over de andere recente incidenten aan de Johan Huizingalaan en Jan Evertsenstraat, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.

Lees ook: Burgemeester stelt per direct cameratoezicht in na schietpartijen en explosie