Amsterdams architectenbureau ontwerpt hoogste toren van Australië

356 meter en 20 centimeter hoog wordt de nieuwe hoogste toren van Australië. Het gebouw genaamd 'The Green Spine', is ontworpen door het Amsterdamse architectenbureau UNStudio.

Het bureau van architecten Ben van Berkel en Caroline Bos won de prijsvraag van projectontwikkelaar Beulah International. Het gebouw dat bestaat uit twee spiraalvormige torens komt te staan in Melbourne.

'We zijn erg vereerd dat ons ontwerp is gekozen als de winnaar voor dit spannende project', zegt Ben van Berkel, zeker gezien de sterke concurrentie. In het ontwerp is veel ruimte voor groene terrassen en veranda's. Het ene gebouw wordt een woontoren in de andere toren komen onder andere een hotel en winkels.

De Groene Ruggengraat wordt 33,7 meter hoger dan de huidige Australische recordhouder, de Q1-toren in Gold Coast.